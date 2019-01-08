من جديد.. مطار لندن يوقف رحلاته بسبب طائرة بدون طيار
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lan2
أعلن المسؤولون في مطار هيثرو بلندن إيقاف الرحلات من المطار اليوم الثلاثاء بعد رؤية طائرة بدون طيار تحلق بالقرب من أكثر المطارات استقبالا للمسافرين في بريطانيا.
وذكرت إدارة المطار في بيان "اتخذنا هذا الإجراء بعد رؤية طائرة مسيرة في هيثرو.. كإجراء احترازي أوقفنا رحلات المغادرة ونجري تحقيقا. نعتذر للمسافرين عن أي إزعاج قد ينجم عن ذلك".
المصدر: رويترز
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)