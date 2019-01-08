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من جديد.. مطار لندن يوقف رحلاته بسبب طائرة بدون طيار

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من جديد.. مطار لندن يوقف رحلاته بسبب طائرة بدون طيار
Reuters
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أعلن المسؤولون في مطار هيثرو بلندن إيقاف الرحلات من المطار اليوم الثلاثاء بعد رؤية طائرة بدون طيار تحلق بالقرب من أكثر المطارات استقبالا للمسافرين في بريطانيا.

وذكرت إدارة  المطار في بيان "اتخذنا هذا الإجراء بعد رؤية طائرة مسيرة في هيثرو.. كإجراء احترازي أوقفنا رحلات المغادرة ونجري تحقيقا. نعتذر للمسافرين عن أي إزعاج قد ينجم عن ذلك".

المصدر: رويترز

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