القبض على مشبوهين بإطلاق الدرونات التي عطلت مطار لندن

اعتقلت الشرطة البريطانية شخصين يشتبه بتورطهما في إطلاق درونات فوق مطار غاتويك في لندن، الذي أصيب بشلل كامل جراء ذلك واضطر لتعليق رحلاته.

وأفادت "بي بي سي"، بأن الشرطة نفذت الاعتقالات في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقالت الشرطة في بيان بهذا الصدد: "أوقفت الشرطة شخصين على ذمة التحقيق كجزء من إجراءات التحري عن الاستخدام الإجرامي للدرونات، الذي تسبب بتعطيل جدي لعمل مطار غاتويك وخلل كبير في الرحلات الجوية من وإلى المطار المذكور".

ولم تذكر الشرطة، أي معلومات عن هوية الموقوفين ولا عن دوافعهما لذلك، وأشارت إلى استمرار التحقيق وسعيها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث لاحقا وطلبت من المواطنين تزويدها بأي معلومات حول الحادث.

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وتوقف مطار غاتويك قرب لندن عن العمل في الساعة 21:03 من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، ثم جرى استئناف عمله لفترة قصيرة، وفي الساعة 03:45 بتوقيت لندن توقف عمل المطار من جديد.

ويقع مطار غاتويك على بعد 50 كيلومترا جنوبي لندن، وهو ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما بعد مطار هيثرو، الواقع على بعد 32 كيلومترا غربي لندن.

المصدر: انترفاكس