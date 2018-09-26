لبنان.. التحقيق في خلاف بين جهازين أمنيين عطّل عمل مطار بيروت الدولي

كلف القضاء اللبناني الأربعاء لجنة أمنية وعسكرية بالتحقيق في إشكال اندلع بين جهازيين أمنيين في مطار بيروت الدولي وعطل حركة المسافرين لبعض الوقت، وفق ما أفاد مصدر قضائي لـ"أ ف ب".

ويعاني لبنان، البلد ذو الموارد المحدودة، من ترهل بناه التحتية والفساد المستشري في مؤسساته.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، توقف عناصر من قوى الأمن الداخلي صباح الأربعاء عن القيام بتفتيش الركاب المسافرين إثر إشكال مع جهاز أمن المطار الذي يتولاه ضباط في الجيش اللبناني، ما أدى إلى تعطيل حركة المسافرين لبعض الوقت.

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وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس (...) كلف لجنة قوامها الشرطة العسكرية من جهة الجيش وفرع التحقيق في قوى الأمن الداخلي من جهة المديرية العامة لقوى الأمن بإجراء التحقيقات مع الأشخاص المعنيين، وإفادته بالنتيجة ليتخذ الإجراء المناسب تجاه المسؤولين عن تعطل حركة المسافرين".

وتدخل كل من وزير الداخلية نهاد المشنوق وقيادة الجيش، وفق مصدرين عسكري وأمني، لحل الإشكال الذي انتهى بعودة العمل في المطار إلى طبيعته.

وتوجه المشنوق إلى المطار، وقال "إن هناك مشكلة بسيطة في مسألة الصلاحيات، وقد حلت وانتهى الأمر عند هذا الحد"، وأكد أن الإشكال انتهى ولن يتكرر.

وشهد مطار رفيق الحريري الدولي خلال الفترة الأخيرة مشاكل عدة أبرزها عطل فني في نظام الاتصالات أدى إلى توقف تسجيل المسافرين وتأجيل العديد من الرحلات في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.

المصدر: أ ف ب