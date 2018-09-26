 
مباشر

لبنان.. التحقيق في خلاف بين جهازين أمنيين عطّل عمل مطار بيروت الدولي

أخبار العالم العربي

لبنان.. التحقيق في خلاف بين جهازين أمنيين عطّل عمل مطار بيروت الدولي
Reuters / Jamal Saidi
مطار رفيق الحريري الدولي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kue9

كلف القضاء اللبناني الأربعاء لجنة أمنية وعسكرية بالتحقيق في إشكال اندلع بين جهازيين أمنيين في مطار بيروت الدولي وعطل حركة المسافرين لبعض الوقت، وفق ما أفاد مصدر قضائي لـ"أ ف ب".

ويعاني لبنان، البلد ذو الموارد المحدودة، من ترهل بناه التحتية والفساد المستشري في مؤسساته.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، توقف عناصر من قوى الأمن الداخلي صباح الأربعاء عن القيام بتفتيش الركاب المسافرين إثر إشكال مع جهاز أمن المطار الذي يتولاه ضباط في الجيش اللبناني، ما أدى إلى تعطيل حركة المسافرين لبعض الوقت.

إقرأ المزيد
الرئيس اللبناني، ميشال عون إلغاء رحلة طيران في لبنان بسبب عون تثير جدلا واسعا

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس (...) كلف لجنة قوامها الشرطة العسكرية من جهة الجيش وفرع التحقيق في قوى الأمن الداخلي من جهة المديرية العامة لقوى الأمن بإجراء التحقيقات مع الأشخاص المعنيين، وإفادته بالنتيجة ليتخذ الإجراء المناسب تجاه المسؤولين عن تعطل حركة المسافرين".

وتدخل كل من وزير الداخلية نهاد المشنوق وقيادة الجيش، وفق مصدرين عسكري وأمني، لحل الإشكال الذي انتهى بعودة العمل في المطار إلى طبيعته.

وتوجه المشنوق إلى المطار، وقال "إن هناك مشكلة بسيطة في مسألة الصلاحيات، وقد حلت وانتهى الأمر عند هذا الحد"، وأكد أن الإشكال انتهى ولن يتكرر.

وشهد مطار رفيق الحريري الدولي خلال الفترة الأخيرة مشاكل عدة أبرزها عطل فني في نظام الاتصالات أدى إلى توقف تسجيل المسافرين وتأجيل العديد من الرحلات في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قاهرة مقاتلات الشبح.. نسخة جديدة لمنظومة "بوك" للدفاع الجوي