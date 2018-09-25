إلغاء رحلة طيران في لبنان بسبب عون تثير جدلا واسعا

قالت صحف لبنانية، إن شركة طيران الشرق الأوسط ، ألغت رحلة كانت متجهة من بيروت إلى القاهرة، من أجل إلحاق الطائرة بطاقم الطائرات المتجهة إلى نيويورك، ضمن زيارة الرئيس ميشال عون.

وثار جدل واسع في لبنان، بعد نقل وسائل إعلام محلية خبرا حول إلغاء رحلة طيران كانت متجهة من بيروت إلى القاهرة، بسبب الرئيس ميشال عون.

وبعد جدل واسع، قالت صحف لبنانية، إن شركة طيران الشرق الأوسط "ميدل إيست" قدمت اعتذارها للركاب، موضحة أن ما حدث "خارج عن إرادتها"، دون إيضاح السبب بشكل علني، وأن الشركة قالت إنها بذلت قصارى جهدها، من أجل تأمين طائرة أخرى لنقل المسافرين.

إلا أن الشركة ردت في بيان رسمي، بأنها لم تصدر أي بيان بخصوص الواقعة، سوى اعتذارها المباشر من الركاب، وأن ما حدث كان خارجا عن إرادتها.

وحسب صحيفة "النهار" فإن الطائرة التي تم تغيير وجهتها، أقلت وفدا مرافقا للرئيس عون إلى نيويورك، وذكرت وسائل إعلام أن الوفد جله من الإعلاميين.

من جهته قال وزير العدل اللبناني، سليم جريصاتي عن طائرة عون، "إنها حملة تنال من كرامة الرئيس".

وتابع، في بيان، نشرته صحيفة النهار، أن ثمة خللا خطيرا حصل في حركة الركاب المسافرين، ما استدعى بيانات توضيحية من شركة طيران الشرق الأوسط، بعد أن أصدر المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري، بيانا عما حصل، وقال فيه إن الإجراءات لم تتغير منذ عشرات السنين، والجهة المعنية بتنظيم حركة الطائرات تتحمل مسؤولية أي خلل.

ولحقت بكل ذلك حملة أضاليل وأخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الوسائل الإعلامية، في حين أن الرئيس والوفد المرافق أقلعوا بطائرة كانت موضوعة تحت تصرفهم ومجهزة وغير معدة لنقل أحد سواهم من الركاب المسافرين.

وكان ميشال عون غادر إلى نيويورك، على رأس وفد بلاده في افتتاح أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية