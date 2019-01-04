بولتون إلى إسرائيل وتركيا لبحث سوريا ومواجهة "النشاط الإيراني الخبيث"

يبدأ مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون اليوم الجمعة، جولة شرق أوسطية سيطوف بها في إسرائيل وتركيا، ليبحث جملة من القضايا في مقدمتها سوريا وإيران وداعش.

وسيبحث بولتون مع إسرائيل وتركيا تطورات الأزمة السورية ومواصلة محاربة داعش ومنع انبعاثه من جديد.

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وكتب بولتون أمس الخميس في تويتر، أن الوفد الأمريكي إلى تركيا سيضم الموفد الخاص لوزير الخارجية الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، ورئيس الأركان المشتركة للقوات الأمريكية جوزيف دونفورد.

Leaving tomorrow for Israel & Turkey to discuss the withdrawal of U.S. forces from Syria, how we will work with allies & partners to prevent the resurgence of ISIS, stand fast with those who fought with us against ISIS, & counter Iranian malign behavior in the region. 1/2 — John Bolton (@AmbJohnBolton) 4 января 2019 г.

وأضاف: "غدا سأغادر إلى إسرائيل وتركيا لبحث انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وكيف سنعمل مع الحلفاء والشركاء لمنع انبعاث داعش، كما نعتزم الدفاع عن مواقف الذين حاربوا إلى جانبنا، وسبل مواجهة النشاط الإيراني الخبيث في المنطقة".

المصدر: تاس