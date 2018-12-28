مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل وتركيا مطلع 2019

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، مساء الجمعة، إنه سيقوم بزيارة إلى إسرائيل وتركيا بداية العام 2019 لبحث تداعيات الانسحاب الأمريكي من سوريا وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأضاف جون بولتون "سنناقش عملنا المستمر في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه الحلفاء والشركاء في المنطقة، بما في ذلك المرحلة التالية من محاربة تنظيم "داعش".

وجاء مضمون حديث مستشار الأمن القومي الأمريكي في تغريدة نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

Looking forward to visiting Israel & Turkey in January. We will discuss our continued work confronting security challenges facing allies & partners in the region, including the next phase of the fight against ISIS, as the U.S. begins to bring troops home from Syria. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 28 декабря 2018 г.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم 19 ديسمبر سحب قوات بلاده من سوريا كليا إلا أن مصادر في واشنطن تقول إن عملية الانسحاب قد تستغرق أشهر عدة.

وقالت مصادر في تل أبيب إن عملية سحب القوات الأمريكية لن تؤثر بشكل جوهري في استقرار أمن إسرائيل، مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع التموضع الإيراني في سوريا وأنها ستعمل كل ما بوسعها من أجل إحباط مخططات طهران في المنطقة.

المصدر: وكالات + "تويتر"