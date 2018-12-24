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قناة أمريكية تسمي 5 "لحظات مؤثرة" بسياسة ترامب في عام 2018

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قناة أمريكية تسمي 5
Reuters Carlos Barria
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اختارت قناة ABC الأمريكية 5 لحظات مؤثرة في سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال العام 2018 الذي يشارف على الانتهاء.

ووفقا لقائمة القناة، فقد حل قرار ترامب إنهاء سياسة فصل العائلات المهاجرة بصورة غير شرعية، في المركز الأول، وتراجع الرئيس الأمريكي عن سياسة فصل أطفال عن آبائهم بعد موجة غضب عالمية.

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وجاءت في المركز الثاني تغريدة لترامب عندما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 800 نقطة وصرح من خلالها في الـ 4 من ديسمبر بعقلية التاجر أكثر مما هو بعقلية رجل دولة، فقال: "أنا رجل تعريفة. عندما يحاول الناس أو البلدان وضع أيديهم على ثروات بلادنا العظيمة، أريدهم أن يدفعوا مقابل هذه الامتيازات. هذه هي أفضل طريقة لتعزيز قوتنا الاقتصادية. والآن نحصل على مليارات الدولارات من رسوم الاستيراد". داعياً إلى "جعل أمريكا غنية مرة أخرى".

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وفي المركز الثالث، جاء قرار ترامب إقالة المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز، الذي طالما ما حمله الرئيس الأمريكي مسؤولية "الفساد في أكبر وكالة أمريكية لإنفاذ القانون"، وقال ترامب "عينت وزيرا للعدل لم يتحكم أبدا بزمام الأمور في الوزارة".

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وجاء في المركز الرابع الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما حل في المركز الخامس والأخير اللقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

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المصدر: RT

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