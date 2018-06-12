ترامب بعد قمته مع كيم: نوقف المناورات ونبقي العقوبات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم وقف المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الشمالية، لكن العقوبات الاقتصادية ضد بيونغ يانغ باقية إلى حين زوال "عامل السلاح النووي".

تصريحات ترامب جاءت خلال مؤتمر صحفي في ختام قمته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اليوم في سنغافورة.

وفيما يلي أهم النقاط التي تضمنتها تصريحات الرئيس الأمريكي:

المفاوضات كانت مثمرة وصريحة والقمة الأمريكية الكورية الشمالية أثبتت أن التغيير ممكن

أثق بكيم وأقمت علاقة جيدة معه

أنا على ثقة بأن كيم حريص على نزع السلاح النووي

لم أناقش مع كيم مسألة تواجد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية

سنوقف المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية

بيونغ يانغ تعهدت بتدمير ميدان كبير لاختبار المحركات الصاروخية

بحثت مع كيم مسائل التحقق من سير عملية نزع السلاح النووي

لا أدري كيف ستسير عملية نزع السلاح النووي لكن أشعر أن النجاح حليفنا

العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ لا تزال سارية المفعول

العقوبات سترفع مع زوال عامل السلاح النووي

سنرفع العقوبات عن كوريا الشمالية حين لا يبقى لديها أسلحة نووية جاهزة للاستخدام

لا حدود للفرص التي ستتوفر لدى كوريا الشمالية في حال تخليها عن السلاح النووي

بحثت مع كيم قضية حقوق الإنسان

مستعد لزيارة بيونغ يانغ في الوقت المناسب

كيم وافق على زيارة البيت الأبيض في الوقت المناسب

سبق أن أجريت محادثة مع كيم قبل قمة سنغافورة

سنعمل على الإسراع في إنهاء حالة الحرب مع كوريا الشمالية

العلاقات الدبلوماسية مع بيونغ يانغ ستقام قريبا لكن الوقت لم يحن لذلك بعد

علقت 300 عقوبة على كوريا الشمالية لأن فرضها الآن لا يظهر الاحترام

الوقت الحالي غير مناسب للتلويح بالتهديدات العسكرية في وجه بيونغ يانغ

ترامب: لم نتنازل عن أي شيء أمام كوريا الشمالية

ترامب: إيران ستعود قريبا إلى المفاوضات حول برنامجها النووي

المصدر: RT