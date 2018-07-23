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ترامب يجدد نفي تدخل روسيا في انتخابات بلاده بعد أن أكده

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ترامب يجدد نفي تدخل روسيا في انتخابات بلاده بعد أن أكده
Sputnik
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خلص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن كل ما يشاع عن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية ادعاءات مختلقة، وتساءل عن السبب الذي منع سلفه باراك أوباما من ثنيها عن التدخل.

وكتب ترامب على "تويتر" بهذا الصدد: "هذا يعني أن أوباما كان على علم بنشاط روسيا، والسؤال: ما الذي منعه من تحريك ساكن، وما الذي منعه عن إبلاغ حملتنا الانتخابية بذلك؟ الأمر وما فيه، أن ما يشاع عن هذا التدخل، ليس إلا اختلاقا كبيرا، وهنا يكمن الأمر، وفي أن أوباما اعتقد أن الفوز سيكون لهيلاري عديمة النزاهة".

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وسبق لترامب وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الروسي عقب قمتهما في هلسنكي مؤخرا، أنه لا يرى أي مسوّغ للتدخل الروسي في انتخابات 2016 الأمريكية، لكنه عاد في وقت لاحق ليشدد على أنه كان يعني عكس ما قاله تماما.

المصدر: نوفوستي

 

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