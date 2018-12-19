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زوجة محافظ في المكسيك رهينة لدى عاملين في مشفى أطفال

أخبار العالم

زوجة محافظ في المكسيك رهينة لدى عاملين في مشفى أطفال
AFP JOHN MOORE
أرشيف
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احتجز عاملون في مشفى أطفال بمدينة ويليايرموس بمحافظة تاباسكو المكسيكية، زوجة المحافظ أرتورو نونيس كرهينة، وذلك بسبب التأخر في دفع رواتبهم.

وأفاد موقع "Universal" بأن زوجة محافظ المحافظة، مارتا ليليا لوبيس، التي تترأس النظام المحلي لتطوير الأسرة، احتجزت رهينة عند مجموعة من الأطباء لمدة 6 ساعات. وتم تحريرها فيما بعد من قبل أفراد الشرطة المحلية.

وأشار الموقع إلى أن الأطباء المحتجين حاولوا أيضا أن يقلبوا سيارتين تابعتين للنيابة العامة في المحافظة وكسروا النوافذ فيهما.

وتقدر متأخرات الرواتب والمكافآت السنوية التي يجب أن تدفعها حكومة المحافظة للعاملين في المجال الطبي بـ 10 ملايين دولار.

المصدر: نوفوستي

 

 

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