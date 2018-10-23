عشرات المصابين بينهم مشجعون روس جراء حادث في مترو الأنفاق بروما

فتحت النيابة العامة في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الثلاثاء، تحقيقا في حادث انهيار سلم متحرك في مترو أنفاق المدينة، أسفر عن إصابة عشرات المشجعين الروس، بعضهم في حالة حرجة.

وقال مصدر في النيابة العامة لوكالة "تاس" إن الحادث وقع عند الساعة السابعة مساء الثلاثاء، في محطة "ريبوبليكا" بمترو الأنفاق، بعد أن نزلت إلى هناك مجموعة كبيرة من مشجعي كرة القدم من روسيا، الذين وصلوا إلى روما لمشاهدة المباراة بين فريقي "تسيسكا موسكو" و"روما" الإيطالية في دوري أبطال أوروبا.

وأفادت السفارة الروسية في إيطاليا بأن حوالي 30 شخصا، من بينهم مشجعو نادي "تسيسكا" الروسي أصيبوا بجروح جراء الحادث، وسبعة منهم في حالة حرجة.

وفتحت السفارة "خطا ساخنا" على خلفية الحادث.

من جهتها، أوردت خدمة الدفاع المدني الإيطالي أن 19 مواطنا روسيا تم نقلهم إلى المستشفيات بعد حادث انهيار السلم الكهربائي.

فيما تناقلت وسائل إعلام إيطالية، معتمدة على تسجيلات صورها شهود، تقارير تفيد بأن المشجعين الموجودين على السلم المتحرك، كانوا يرقصون ويقفزون على درجات السلم.

المصدر: وكالات