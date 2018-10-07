فولودين ويلديريم يبحثان أجندة لقاء رؤساء برلمانات أوراسيا في أنطاليا

التقى رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، رئيس البرلمان التركي، بن علي يلديريم، ليبحث معه أجندة الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول أوراسيا المنعقد بمدينة أنطاليا التركية.

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وأشار فولودين إلى تنامي دور المنتديات من هذا النوع، التي تتيح للمشاركين فيها مناقشة طيف واسع من القضايا الملحة، كتطوير العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقة، وتعزيز المؤسسات الدولية، وحماية البيئة، والتصدي للتهديد الإرهابي. وأعرب البرلماني الروسي عن قناعته بأن موضوع محاربة الإرهاب يجب أن يكون ضمن بنود أجندة الاجتماع، إذ "من بالغ الأهمية بالنسبة لنا أن نعمل ما في وسعنا، سواء في إطار دول أوراسيا أو في نطاق أوسع، لجعل عالمنا عالما بلا حروب وأزمات، وأن نقدر على بلورة مقاربات تسمح لنا بمحاربة الإرهاب سوية".

من جانبه، ذكر يلدريم أن دور اجتماع رؤساء البرلمانات يزداد من سنة لأخرى، "كفعالية بالغة الأهمية على المستوى الدولي".

الوضع في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

كما ناقش فولودين ويلديريم الوضع الراهن في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حيث حرم الوفد الروسي سابقا من حق التصويت. وانتقد البرلماني الروسي بهذا الصدد ممارسات الجمعية إزاء الوفود القومية، مشددا على أن "العلاقات بين الدول يجب أن تقوم على أسس الانفتاح، بعيدا عن معايير مزدوجة وتدخلات في شؤون الدول السيادية".

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واعتبر فولودين أن العبث بحقوق الوفود القومية أمر غير مقبول، معربا عن اعتقاده بأن القواعد التي تحدد نشاطات الدول الـ47 الأعضاء في مجلس أوروبا، يجب أن تشمل جمعيته البرلمانية أيضا. ودعا رئيس مجلس النواب الروسي إلى "تضافر الجهود لضمان أن يكون للهياكل البرلمانية التي نشارك فيها موقف واحد في الذود عن المبادئ الديمقراطية وحقوق الوفود القومية".

من جانبه، وصف رئيس البرلمان التركي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بـ"بؤرة الراديكاليين"، مضيفا: "للأسف، لا تلقى مقترحات صائبة أي استجابة هناك، فقد ابتعدوا كل البعد عن الواقع العالمي والإقليمي".

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مشروع لجنة برلمانية روسية تركية

واقترح فولودين أن يوقع الجانبان الروسي والتركي، في إطار الاجتماع في أنطاليا، على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة برلمانية رفيعة المستوى بين البلدين. كما دعا فولودين رئيس البرلمان التركي لزيارة موسكو قبل نهاية هذا العام لتوقيع اتفاقية حول إنشاء هذه اللجنة. وأشار إلى أن ذلك سيكون "خطوة جدية في طريق بناء العلاقات بين برلمانينا". واعتبر أن هذه العلاقات يجب أن تتطور بوتيرة أكثر ديناميكية، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود من كلا الطرفين، مستشهدا بالتعاون الوثيق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.

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يشار إلى أن الاجتماع الأول لرؤساء برلمانات أوراسيا عقد في موسكو في 19-20 أبريل 2016، بمبادرة من مجلس الدوما الروسي والمجلس القومي لكوريا الجنوبية. وتلاه الاجتماع الثاني في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول في 27-28 يونيو 2017.

المصدر: RT