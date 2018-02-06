لافروف: يجب تكافؤ جميع الدول في الجمعية الأوروبية

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة عمل جميع البلدان الأعضاء في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على أساس التكافؤ ومن دون ملاحقة بسبب الاختلاف في الآراء.

وأعرب لافروف في ختام مباحثات مع نظيره الدنماركي أندرس سامويلسن في موسكو عن أمله في أن تساهم الدنمارك في تطبيع العمل داخل الجمعية ويسود "المنطق والفكر السليم" هناك.

وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا اتخذت في أبريل/نيسان عام 2014 قرارا حرمت فيه الوفد الروسي من حق التصويت وحق المشاركة في عمل الأجهزة الأساسية للجمعية، وذلك على خلفية النزاع المتواصل في منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا وإعادة القرم إلى قوام الاتحاد الروسي.

ورد الوفد الروسي على ذلك بمغادرة الجمعية البرلمانية، فيما جمدت موسكو في 2017 تسديد الاشتراكات لمجلس أوروبا بسبب عدم مشاركة وفدها في عمل الجمعية.

وتزامنا مع ذلك دعت روسيا إلى شطب البند الذي يسمح بحرمان الوفود الوطنية من صلاحياتها من النظام الداخلي للجمعية.

وفي الـ11 يناير/كانون الثاني الماضي أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب الروسي (الدوما) ليونيد سلوتسكي أن روسيا لن تطالب الجمعية الأوروبية بإعادة صلاحيات وفدها في الجمعية عام 2018.

المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين