أنطاليا التركية تستضيف الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات أوراسيا

يصل رئيس مجلس النواب (الدوما) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، يوم الأحد، إلى مدينة أنطاليا التركية للمشاركة في الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول أوراسيا.

وأفاد المكتب الإعلامي لمجلس الدوما بأن وفودا من 41 دولة ستشارك في الاجتماع الذي تتركز المناقشات فيه على موضوع "التعاون الاقتصادي والبيئة والتنمية المستدامة في أوراسيا".

وأشار المكتب إلى أن مجلس الدوما الروسي والمجلس القومي لكوريا الجنوبية هما اللذان اقترحا، في العام 2016، عقد لقاءات رؤساء برلمانات المنطقة.

ومن المخطط أن يجري فولودين لقاءات ثنائية مع نظرائه من تركيا، وكوريا الجنوبية، وإيران وصربيا، وسلوفاكيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وقرغيزستان، وأوزبكستان، وفيتنام، ليبحث الأطراف خلالها التعاون بين البرلمانات، بما في ذلك على مستوى اللجان البرلمانية، وكذلك أفق التعاون في منتديات برلمانية دولية.

من جهته، أورد رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن المشاركين في الاجتماع سيناقشون عمليات التكامل الاقتصادي في أوراسيا، إضافة إلى حماية البيئة ومواجهة التحديات والتهديدات العالمية كالإرهاب وتهريب المخدرات.

وعقد الاجتماع الأول لرؤساء برلمانات أوراسيا في موسكو في 19-20 أبريل 2016، وتلاه الاجتماع الثاني في سيئول في 27-28 يونيو 2017.

المصدر: إنترفاكس