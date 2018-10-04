هنغاريا ترد على أوكرانيا بالمثل وتطرد قنصلها

قررت هنغاريا طرد القنصل الأوكراني لديها، وذلك ردا على إعلان كييف أن القنصل الهنغاري شخص غير مرغوب فيه وأمهلته 3 أيام لمغادرة البلاد.

وأكد وزير خارجية هنغاريا، بيتير سيارتو، في تصريح صحفي اليوم الخميس، على موقف بلاده المتشدد الرافض لعملية التكامل بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية في وقت سابق اليوم، أن القنصل الهنغاري في مدينة بيروغوفو بإقليم زاكارباتيا، شخص غير مرغوب فيه وأمهلته 3 أيام للمغادرة.

وعبرت كييف عن رفضها لقيام القنصل الهنغاري في مدينة بيروغوفو، بتوزيع جوازات سفر هنغارية على مواطنين أوكرانيين من أصول هنغارية.

المصدر: تاس