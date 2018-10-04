أوكرانيا تطرد القنصل الهنغاري لديها

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الخميس، أن القنصل الهنغاري، في مدينة بيروغوفو بإقليم زاكارباتيا، شخصية غير مرغوب فيها وأمهلته 3 أيام لمغادرة أوكرانيا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن عبرت كييف عن رفضها لقيام القنصل الهنغاري في مدينة بيروغوفو، بتوزيع جوازات سفر هنغارية على مواطنين أوكرانيين من أصول هنغارية.

وسلمت الخارجية الأوكرانية مذكرة إلى السفير الهنغاري، إرنو كيكينيو، أبلغته فيها بضرورة مغادرة القنصل لأوكرانيا في غضون 3 أيام.

وقال وزير خارجية أوكرانيا، بافيل كليمكين، في تصريح أمس الأربعاء: "يجب أن يعرف الجانب الهنغاري، أن منح الجنسية للهنغاريين الأوكرانيين سرا، سيخلق مشاكل كبيرة لهم. وجود الجنسية الثانية سيعيقهم من الحصول على وظائف حكومية وخاصة في الأجهزة الأمنية في أوكرانيا".

المصدر: وكالات