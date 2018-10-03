كييف تطالب بودابست بسحب قنصلها في بيروغوفو

أعلنت وزارة خارجية الأوكرانية، أنها ستطالب غدا بودابست بسحب القنصل الهنغاري في مدينة بيروغوفو بإقليم زاكارباتيا لتوزيعه جوازات سفر هنغارية على مواطنين أوكرانيين من أصول هنغارية .

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وقال وزير خارجية أوكرانيا، بافيل كليمكين، في حديث له اليوم، إن بلاده لا تعتزم طرد القنصل بالقوة لأن "الأوكرانيين شعب متحضر ومهذب".

وأضاف: "لقد عرضت على بيتير سيارتو (وزير الخارجية الهنغاري) استدعاء القنصل المذكور. وفي حال عدم تنفيذ ذلك، وأعتقد أنه لن يحدث بسبب الموقف الهنغاري، فعندئذ سنقدم للجانب الهنغاري غدا مذكرة حول ضرورة إنهاء عمله في أوكرانيا ومغادرتها".

وفي مقالته التي نشرت على موقع "يفروبييسكايا برافدا"، قال كليميكين: "القنصل ورؤساؤه في بودابست، يعلمون جيدا، أننا نعترض على منح جنسية ثانية لمواطنينا".

وأضاف وزير خارجية أوكرانيا: "يجب أن يعرف الجانب الهنغاري، أن منح الجنسية للهنغاريين الأوكرانيين سرا، سيخلق مشاكل كبيرة لهم. وجود الجنسية الثانية سيعيقهم من الحصول على وظائف حكومية وخاصة في الأجهزة الأمنية في أوكرانيا".

وينص دستور أوكرانيا على أن مواطني الدولة يملكون الحق، في حمل جنسية واحدة فقط.

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المصدر: لينتا رو