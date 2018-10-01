كييف تلجأ مجددا لشماعة موسكو لتحميلها مسؤولية إحدى أزماتها الداخلية

اعتبر وزير الخارجية الأوكراني بافيل كليمكين، أن روسيا كانت السبب في التوتر بين السلطات في كييف ومواطنيها في إقليم زاكارباتيا من أصول مجرية.

وقال كليمكين: "روسيا تستخدم وستستخدم هذا الوضع لزعزعة الاستقرار في البلاد ككل، لزعزعة الاستقرار في زاكارباتيا.. تصرفات روسيا ليست في مصلحة هنغاريي زاكارباتيا ولا في مصلحة هنغاريا، أحذر الجميع من التعسف ضد الهنغاريين، فنحن على العكس من ذلك يجب أن نساعد مجتمعنا الهنغاري.. سنتصرف بلباقة ولكن بشكل صارم جدا".

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وقد ظهر التوتر في العلاقات بين أوكرانيا وهنغاريا بعد نشر وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" مقطع فيديو، يظهر تسلم سكان من إقليم زاكارباتيا الأوكراني المحاذي للحدود الهنغارية من القنصلية الهنغارية جوازات سفر هنغارية عقب أداء اليمين أمام العلم الهنغاري.

وعلى إثر ذلك، هدد كليمكين بأنه سيطرد القنصل في مدينة بيرغروفو، في حال لم تستدعه بودابست، فيما ردت الأخيرة بأنها ستقوم برد مماثل على أي إجراء من جانب كييف.

المصدر: نوفوستي