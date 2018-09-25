الخارجية الروسية: مستعدون لمناقشة تسليم "S-300" لسوريا مع الولايات المتحدة

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن روسيا مستعدة لمناقشة كل المسائل المتعلقة بسوريا بما فيها تسليم منظومة "S-300" مع الولايات المتحدة.

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وقال في حديثه لوكالة "إنترفاكس": "إننا مستعدون لمناقشة كل المواضيع المتعلقة بالوضع القائم في سوريا، وفي أي مكان آخر، مع الولايات المتحدة. لكن جعل هذه المناقشة فعالة يتطلب من زملائنا الأمريكيين التخلى عن سياسة الإملاء ومحاولات عرض موقفهم الخاص وكأنه الموقف الصحيح الوحيد".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الاثنين، نيته طرح هذه المسألة في لقائه المقبل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

المصدر: إنترفاكس