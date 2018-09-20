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البيت الأبيض يطلق استراتيجة جديدة للأمن القومي ضد الهجمات الإلكترونية

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البيت الأبيض يطلق استراتيجة جديدة للأمن القومي ضد الهجمات الإلكترونية
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كشف البيت الأبيض عن الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي والتي تحدد أولويات الحكومة الفيدرالية الدفاعية والهجومية للرد على الهجمات الإلكترونية.

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وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بالبيت الأبيض، جون بولتون ، للصحفيين اليوم الخميس،" الرئيس ترامب وقع على أول خطة استراتيجية للأمن القومي الإلكتروني .. هذه الخطة تأتي قبل أقل من شهرين من الانتخابات النصفية المقررة في الـ 6 من نوفمبر في الولايات المتحدة ويتوقع عندها مسؤولو الاستخبارات موجة من الهجمات الإلكترونية".

وأضاف بولتون أن هناك دولا وإرهابيين يسعون من خلال استخدام الإنترنت إلى تدمير البنية التحتية وتقويض الديمقراطية الأمريكية.

وتتهم المخابرات الأمريكية روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة من خلال شن هجمات إلكترونية وتنفيذ حملات إعلامية، دون تقديم أي دليل لمزاعمها هذه، متذرعة بالسرية، بينما تنفي موسكو جملة وتفصيلا أي ضلوع لها في سير انتخابات الأمريكيين أو نتائجها.

المصدر: "رويترز"

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