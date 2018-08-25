"فيسبوك" و"مايكروسوفت" و"FBI" تتحد لـ"مكافحة التهديدات الخارجية"

أعلنت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، اليوم، عقدها اجتماعا خاصا مع ممثلي مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI، وشركتي فيسبوك ومايكروسوفت لـ"مكافحة التهديدات الخارجية".

وقال نائب وزير الأمن الداخلي الأمريكي، كريستوفر كريبس، للصحفيين: "الوزارة تعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء لفهم وإيقاف أصحاب النوايا الخبيثة في الفضاء السيبراني، سواء أولئك الذين يحاولون التدخل في انتخاباتنا أو التسلل إلى بنيتنا التحتية الحيوية أو ببساطة الذين يجمعون معلومات استخباراتية عن مسؤولينا السياسيين".

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ويرى كريبس، أن الاجتماع يسلط الضوء على "المسؤولية المشتركة للشركات الخاصة الأمريكية ومؤسسات الدولة لمكافحة التهديدات الخارجية".

وتتهم المخابرات الأمريكية روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة من خلال شن هجمات إلكترونية وتنفيذ حملات إعلامية، دون تقديم أي دليل لمزاعمها هذه، متذرعة بالسرية، بينما تنفي موسكو جملة وتفصيلا أي ضلوع لها في سير انتخابات الأمريكيين أو نتائجها.

المصدر: نوفوستي