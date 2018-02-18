الاستخبارات المركزية الأمريكية تتدخل منذ تأسيسها في انتخابات الدول

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن خبراء أمريكيين أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، ما انفكت تتدخل منذ تأسيسها في انتخابات الدول حول العالم.

وفي حديثه للصحيفة قال ستيفن هول الذي عمل في CIA طيلة 30 عاما: "لو سألتم أي موظف في الاستخبارات، هل انتهك الروس قواعد اللعبة أو قاموا بأي شيء غير معتاد، سيرد بالقول: لا، حتما لا".

وأشار هول إلى أن الولايات المتحدة عمدت تاريخيا إلى التدخل في انتخابات الدول الأخرى وأعرب عن أمله في أن تواصل ذلك.

وأضاف: "نتدخل منذ تأسيس CIA عام 1947 واستخدمنا الملصقات والكتيبات، واللافتات، والمواد الدعائية وغيرها كما نشرنا المعلومات الكاذبة والمضللة في الصحف الأجنبية".

وفي هذا الصدد كذلك، نقلت الصحيفة عن دوف ليفين من جامعة كارنيغي ميلون الأمريكية قوله، إن الولايات المتحدة تدخلت حتى الآن في انتخابات 81 بلدا في العالم وفي الانتخابات الرئاسية الروسية عام 1996 خوفا من فوز زعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف على بوريس يلتسين.

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وورد في المقال، أن الولايات المتحدة تمكنت بواسطة CIA من الإطاحة بزعماء انتخبوا في إيران وغواتيمالا في الخمسينيات من القرن الماضي، ودعمت الانقلابات العسكرية في بعض الدول في الستينيات، ونظمت عمليات قتل واغتيال بدوافع سياسية، ودعمت الحكومات المعادية للشيوعية في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين