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الخارجية الروسية تستدعي سفيري هولندا وسويسرا

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الخارجية الروسية تستدعي سفيري هولندا وسويسرا
Sputnik
وزارة الخارجية الروسية
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استدعت وزارة الخارجية الروسية سفيري هولندا وسويسرا لدى موسكو، وفقا لما ذكرته الخدمة الصحفية للخارجية الروسية.

وأوضحت الخارجية الروسية، أن استدعاء السفير الهولندي ريني جونز-بوس جاء فيما يتعلق بـ"حملة الحقن المستمرة لهوس التجسس"، قائلة : "تم لفت انتباه الجانب الهولندي إلى عدم جواز إثارة التكهنات من خلال وسائل الإعلام، بما في ذلك تلك المتعلقة بأكثر المشاكل الحادة في السياسة الدولية، والتي يمكن أن تتسبب بأضرار إضافية للعلاقات الثنائية التي بالفعل قد تقوضت".

ووفقا للخارجية الروسية، فقد تم استدعاء السفير السويسري إيف روسييه، لطلب توضيحات "فيما يتعلق بالاتهامات الصادرة في الأيام الأخيرة في سويسرا بلا أساس" تجاه روسيا بزيادة نشاط الاستخبارات الروسية هناك.

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وأبلغ الدبلوماسيون الروس السفير السويسري أن استمرار مثل هذا الخطاب يمكن أن يضر بالعلاقات البناءة النامية بين البلدين.

وشددت سويسرا في 17 سبتمبر، إجراءات النظر في اعتماد الدبلوماسيين الروس لديها.

المصدر: وكالات

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