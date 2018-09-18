بومبيو: سنستقبل 310 آلاف لاجئ العام المقبل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، أن بلاده تخطط لقبول 310 آلاف شخص من اللاجئين وطالبي اللجوء خلال 2019.

وأشار الوزير الأمريكي إلى وجود أكثر من 800 ألف شخص في الولايات المتحدة، يرغبون بالحصول على اللجوء.

وأضاف بومبيو في موجز صحفي في وزارة الخارجية الأمريكية: "نعتزم توطين ما يصل إلى 30 ألف لاجئ والنظر في طلبات أكثر من 280 ألف شخص ينشدون اللجوء إلى الولايات المتحدة"، فيما ينتظر 800 ألف طالب لجوء على الأراضي الأمريكية البتّ في طلباتهم.

وفي أكتوبر 2017، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مرسوم فرض حصص لقبول ما لا يزيد على 45 ألف لاجئ سنة 2018 المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر.

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وأشارت صحيفة USA Today، نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة استقبلت، منذ بدء رئاسة ترامب، أكثر من 29 ألف لاجئ، وهو أدنى مؤشر خلال الـ15 عاما الأخيرة.

واللافت أن حصص قبول اللاجئين في عهدي الرئيسين جورج بوش الابن وباراك أوباما، تراوحت بين 70 ألفا و80 ألفا، وفي 2016 استقبلت الولايات المتحدة حوالي 95 ألف شخص عبر هذا البرنامج.

المصدر: تاس