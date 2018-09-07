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رسالة "رومانسية" من هايلي إلى زوجها.. صور

أخبار العالم

رسالة
Reuters
مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي
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أرسلت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي عبر شبكة الإنترنت رسالة رومانسية لزوجها ميشيل هايلي.

وفي تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت هايلي: "قبل 22 عاما، كنت محظوظة بزواجي من صديقي المفضل".

وأضافت: "أشكرك على حبك لي دون قيد أو شرط، ضحكت معي عندما كان الأمر صعبا، ساعدتني على نسيان العالم لفترة من الوقت، وغمرت أطفالنا بالحب والمرح، خدمت بلادنا بفخر، وكنت دائما إلى جانبي ممسكا بيدي".

وهايلي البالغة من العمر 46 عاما، سياسية أمريكية من أصل آسيوي تابعة للحزب الجمهوري.

المصدر: RT

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