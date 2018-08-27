شاهد.. "جوباريا" التركية راجمة الصواريخ الأقوى في العالم

دخلت شركة "روكيتسان" التركية لصناعة الأسلحة موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال أكبر راجمة صواريخ في العالم تملك أكبر عدد من فوهات للصواريخ، بحسب ما أفاد موقع "يني شفق" التركي.

وأعلنت "روكيتسان" في بيان صحفي يوم الأحد 26 أغسطس، أن راجمة "جوباريا" مُتعددة الفوهات، المُطوّرة خصيصا للإمارات العربية المتحدة، حقّقت رقما قياسيا بامتلاكها 240 فوهة، بحسب ما نقلته صحيفة "دايلي صباح" التركية.

Turkish-made Roketsan Jobaria artillery rocket system sets record as world's largest rocket artillery, firing 240 rockets at targets with a maximum range of 37 kilometers and destroying an area of 4 km sqhttps://t.co/z11D2qlF4epic.twitter.com/1pvl3pJNvG — DAILY SABAH (@DailySabah) 26 августа 2018 г.

وتتكون "جوباريا" من 4 منصات صواريخ عيار 122 ملم، محمّلة على مقطورة ذات 10 إطارات، ويمكن للراجمة أن تطلق 240 صاروخا في الرمية الواحدة خلال دقيقتين.

ويبلغ مدى صواريخ الراجمة 37 كيلومترا، ويمكنها إصابة منطقة مساحتها 4 كم مربع.

ومنذ 2003، نفذت شركة "روكتسان" العديد من المشروعات في الإمارات، بدأتها بصواريخ مدفعية عيار 122 مم، ثم تلقت طلبا بتطوير سلاح خاص، نجم عنه راجمة الصواريخ "جوباريا".

وعرضت الراجمة جوباريا، للمرة الأولى، في معرض الدفاع الدولي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي عام 2013.

المصدر: "يني شفق" + "دايلي صباح"