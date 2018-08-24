مدير "تويتر" يدلي بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي

أعلنت لجنة شؤون الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي أن المدير التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي سيدلي بشهادته أمام اللجنة يوم 5 سبتمبر المقبل.

وقال النائب عن الحزب الجمهوري غريغ والدن إن "اللجنة تعتزم توجيه أسئلة صعبة حول كيفية مراقبة "تويتر" لمحتويات الموقع"، مضيفا أن اللجنة تنتظر من دورسي أن يتحدث بصراحة وشفافية عن قواعد الشركة المتعلقة بمراقبة وتقييم المواد التي تنشر على "تويتر".

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وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت مختلف الجهات، منها روسيا والصين وإيران، بمحاولات التأثير على الانتخابات الأمريكية من خلال حسابات مزيفة على "تويتر" وممارسة "نشاط خبيث" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت "تويتر" قد حجبت عددا من الحسابات، قالت إنها مرتبطة بروسيا وإيران، وتقوم باستغلال الموقع لنشر "معلومات مضللة".

المصدر: رويترز