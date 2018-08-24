 
مباشر

مدير "تويتر" يدلي بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي

أخبار العالم

مدير
Reuters Mike Segar
المدير التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kp1k

أعلنت لجنة شؤون الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي أن المدير التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي سيدلي بشهادته أمام اللجنة يوم 5 سبتمبر المقبل.

وقال النائب عن الحزب الجمهوري غريغ والدن إن "اللجنة تعتزم توجيه أسئلة صعبة حول كيفية مراقبة "تويتر" لمحتويات الموقع"، مضيفا أن اللجنة تنتظر من دورسي أن يتحدث بصراحة وشفافية عن قواعد الشركة المتعلقة بمراقبة وتقييم المواد التي تنشر على "تويتر".

إقرأ المزيد
جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي واشنطن تتهم الصين بالتدخل في انتخاباتها

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت مختلف الجهات، منها روسيا والصين وإيران، بمحاولات التأثير على الانتخابات الأمريكية من خلال حسابات مزيفة على "تويتر" وممارسة "نشاط خبيث" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت "تويتر" قد حجبت عددا من الحسابات، قالت إنها مرتبطة بروسيا وإيران، وتقوم باستغلال الموقع لنشر "معلومات مضللة".

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بشكل مفاجئ.. قادة أكبر 3 تنظيمات إرهابية يظهرون من جديد!