 
مباشر

واشنطن تتهم الصين بالتدخل في انتخاباتها

أخبار العالم

واشنطن تتهم الصين بالتدخل في انتخاباتها
Reuters Sergei Karpukhin
جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko4b

اعتبر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون، أن تدخل الصين وإيران وكوريا الشمالية في الانتخابات الأمريكية، تهديدا خطيرا لأمن الولايات المتحدة القومي.

وقال بولتون لشبكة "ايه بي سي": " إنها في الواقع خمس دول، وتدخلها يحضنا على اتخاذ تدابير في محاولة لاحتوائه".

وأضاف بولتون: "لا استطيع الخوض في تفاصيل ما رأيته أو لا. ولكن يمكنني القول إنه بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية في 2018، فإن هذه الدول تثير قلقنا أكثر من سواها".

إقرأ المزيد
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ترامب ينصح منتقدي روسيا بتوجيه انتباههم للصين

وكثف ترامب هجماته منذ بداية الشهر الجاري، على التحقيق الذي يترأسه المحقق الخاص روبرت مولر حول "التدخل الروسي المزعوم" في الحملة التي أوصلته إلى البيت الأبيض، طالبا من وزير العدل إنهاء التحقيق.

ووصف ترامب الأمر بأنه "أسوأ أنواع المكارثية"، وهو مصطلح سياسي نسب إلى السناتور جوزيف مكارثي إبان خمسينات القرن الماضي، حين كان يتهم أشخاص بالشيوعية دون أدلة كافية.

واتهمت إدارة دونالد ترامب نهاية الأسبوع الماضي، الصين بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، وكتب ترامب على "تويتر"، "جميع هؤلاء الأغبياء الذي يركزون على روسيا ينبغي عليهم أن يبدأوا النظر في اتجاه آخر، الصين".

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا