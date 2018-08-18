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ترامب ينصح منتقدي روسيا بتوجيه انتباههم للصين

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ترامب ينصح منتقدي روسيا بتوجيه انتباههم للصين
Reuters Joshua Roberts
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
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نصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، كل الذين يراقبون روسيا باهتمام شديد، أن يعيروا اهتماما للصين، مشيرا إلى أن بلاده تستطيع إيجاد "نقاط التقاء" مع الجميع.

وكتب ترامب على تويتر: "أنصح جميع الأغبياء الذين يراقبون بانتباه روسيا، أن ينظروا في اتجاه آخر.. إلى الصين. ولكن في نهاية المطاف سنكون أذكياء وأقوياء ومستيقظين جيدا، سنجد نقاط التقاء مع الجميع".

ويشرف المدعي المتخصص المستقل روبرت مولر على سير التحقيق في "التدخل الروسي المزعوم" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وكذلك العلاقات المزعومة بين الرئيس دونالد ترامب وروسيا، كما تجري لجنة في الكونغرس تحقيقات منفصلة في الشأن ذاته.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن أعداءه لا يزالون يعيشون مرحلة الحملة الانتخابية في 2016 بالتواطؤ مع بعض الموظفين في الأجهزة الاستخباراتية.

المصدر: "نوفوستي"

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