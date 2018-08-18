ترامب ينصح منتقدي روسيا بتوجيه انتباههم للصين

نصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، كل الذين يراقبون روسيا باهتمام شديد، أن يعيروا اهتماما للصين، مشيرا إلى أن بلاده تستطيع إيجاد "نقاط التقاء" مع الجميع.

وكتب ترامب على تويتر: "أنصح جميع الأغبياء الذين يراقبون بانتباه روسيا، أن ينظروا في اتجاه آخر.. إلى الصين. ولكن في نهاية المطاف سنكون أذكياء وأقوياء ومستيقظين جيدا، سنجد نقاط التقاء مع الجميع".

All of the fools that are so focused on looking only at Russia should start also looking in another direction, China. But in the end, if we are smart, tough and well prepared, we will get along with everyone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 августа 2018 г.

ويشرف المدعي المتخصص المستقل روبرت مولر على سير التحقيق في "التدخل الروسي المزعوم" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وكذلك العلاقات المزعومة بين الرئيس دونالد ترامب وروسيا، كما تجري لجنة في الكونغرس تحقيقات منفصلة في الشأن ذاته.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن أعداءه لا يزالون يعيشون مرحلة الحملة الانتخابية في 2016 بالتواطؤ مع بعض الموظفين في الأجهزة الاستخباراتية.

المصدر: "نوفوستي"