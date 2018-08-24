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احتدام جديد بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي بسبب المهاجرين

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احتدام جديد بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي بسبب المهاجرين
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سفينة "ديتشيوتي" العالقة بميناء إيطالي مع 150 مهاجرا على متنها
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وجهت إيطاليا انتقادات إلى الاتحاد الأوروبي واتهمت أعضاء آخرين في التكتل بعدم تنفيذ الوعود بشأن استقبال المهاجرين.

واتهم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الاتحاد الأوروبي بـ "النفاق" و"الفشل في التحلي بالتضامن والمسؤولية" بعد أن انتهى اجتماع دبلوماسيين أوروبيين في بروكسل اليوم الجمعة من دون أي اتفاق بشأن استقبال المهاجرين الـ 150 العالقين على متن سفينة "ديتشيوت" بميناء كاتانيا الإيطالي منذ يوم الاثنين الماضي.

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وترفض إيطاليا السماح للمهاجرين بالنزول من السفينة حتى توافق دول أوروبية أخرى على استقبال عدد منهم. كما أعلن زعيم حركة "5 نجوم"، نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو، أن حركته لن توافق على المخصصات المالية للاتحاد الأوروبي للعام المقبل إن لم يتم إيجاد حل لهذه القضية.

وفي أعقاب الاجتماع المذكور انتقد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ألكسندر وينترستاين الموقف الإيطالي، قائلا إن "التصريحات غير البناءة والتهديدات" من قبل إيطاليا غير مقبولة.

المصدر: رويترز

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