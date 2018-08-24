مهاجرون "محتجزون" في سفينة إيطالية يضربون عن الطعام

قال عضو معارض بمجلس الشيوخ الإيطالي، يوم الجمعة، إن قرابة 150 مهاجرا لا يسمح لهم بالترجل عن سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالية في صقلية قد بدأوا إضرابا عن الطعام.

وكتب دايفيد فاروني من الحزب الديمقراطي في تغريدة: "لقد سمعت للتو من هيئة الموانئ أن هناك توترا على متن السفينة ديشيوتي وأن المهاجرين بدأوا إضرابهم عن الطعام".

وأضاف: "نتيجة لذلك جرى تعليق زيارات التضامن والتحقق من ظروف المعيشة على السفينة لأسباب أمنية".

Ho appena avuto notizia dalla Capitaneria di Porto che a bordo della nave #Diciotti c’è tensione e i migranti hanno iniziato uno sciopero della fame. Pertanto, le visite a bordo per esprimere solidarietà e verificare le condizioni della nave sono sospese per ragioni di sicurezza. — Davide Faraone (@davidefaraone) 24 августа 2018 г.

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وأنقذت السفينة "ديشيوتي"، 190 مهاجرا مؤخرا، وجرى نقل 13 بحاجة للمساعدة الطبية إلى الشاطئ، بينما نقل الـ177 المتبقين إلى كاتانيا.

وفي ظل الضغط من جماعات حقوق الإنسان، سمح وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، لـ27 طفلا بالنزول عن السفينة، يوم الأربعاء، غير أنه قال إنه سيتم احتجاز المهاجرين المتبقين على متن السفينة حتى تستقبلهم دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وهذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة من الخلافات الدبلوماسية بشأن السفن التي تنقذ المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية من شمال إفريقيا.

وأفاد سالفيني في تصريح لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" بأن الحل لموقف ديشيوتي هو أن تأتي طائرة من إحدى العواصم الأوروبية إلى مطار كاتانيا لاصطحاب المهاجرين " بكل لطف".

المصدر: وكالات + تويتر