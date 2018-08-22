ما الفرق الجوهري بين الأسلحة الروسية والأمريكية؟

أعد الخبير مايكل بيك في تقرير نشرته مجلة The National Interest الأمريكية، مقارنة حاول من خلالها إبراز الاختلاف بين الأسلحة الأمريكية والروسية.

وأشار صاحب التقرير إلى أن الأسلحة الأمريكية، أغلى ثمنا وأكثر تعقيدا، ولكنها فعالة بالنسبة إلى الدول التي تحسن استخدامها، وبينها إسرائيل على سبيل المثال.

وأضاف: "يصاب الأمريكيون بالرعب، عندما لا يحصل جنودهم على المعدات الحربية الأكثر تقدما، فيما روسيا مستعدة للتضحية بالتعقيد في سبيل البساطة".

واعتبر أن الفارق بين العقيدتين الأمريكية والروسية في تصميم الأسلحة، له جذوره التاريخية، فالأمريكيون اعتادوا على القتال خارج الحدود في القرن الماضي، أما الروس فكانوا دائما يواجهون العدو دفاعا عن أراضيهم.

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وفي تقريره المقتضب هذا، أراد مايكل بيك التعليق على وجهة نظر الخبير العسكري الروسي دميتري دروزدينكو، المتلخصة في أن الولايات المتحدة تحاول تطوير مقاتلاتها من الجيل الرابع F-15 Eagle

و F/A-18 Hornet، لتصل إلى المستوى التقني للمقاتلة الروسية "سو 35 "، بسبب وجود عيوب كثيرة في مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية F-35 Lightning II.

وسبق للخبير الروسي دروزدينكو، وأكد أن سبب المشاكل التي تعاني منها المقاتلة الأمريكية الأخيرة، يكمن في الإفراط باستخدام التكنولوجيا الحديثة جدا فيها.

وقال دروزدينكو، إن تكنولوجيا ستلس التي يؤكد الجانب الأمريكي أنها من المزايا الرئيسية لطائرة F-35، لم تعد نافعة كثيرا بعد تطور الرادارات مؤخرا، ولم يعد بمقدورها تأمين أفضليات كبيرة للأمريكيين وحلفائهم أمام الخصوم.

المصدر: لينتا رو