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الأمم المتحدة تنكس أعلامها 3 أيام حدادا على رحيل عنان

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الأمم المتحدة تنكس أعلامها 3 أيام حدادا على رحيل عنان
AFP
الأمين العام السابق للأمم المتحدة ، كوفي أنان
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أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، عن تنكيس أعلامها في جميع انحاء العالم، حدادا على رحيل أمينها العام الأسبق كوفي عنان.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك:" أعلام منظمة الأمم المتحدة ستنكس لغاية يوم الأربعاء القادم في مقر المنظمة في نيويورك وفي جميع مقار بعثاتها في جميع أنحاء العالم".

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وأضاف ديوجاريك أنه ستقام في صباح الأربعاء في المقر الرئيسي للمنظمة في نيويورك مراسم حداد، وسيضع خلالها الأمين العام أنطونيو غوتيريش إكليلا من الزهور تكريما لجثمان عنان.

 وتابع المتحدث الأممي قائلا:" سيحضر مراسم الحداد المندوب الدائم لغانا (مسقط رأس عنان) في الأمم المتحدة ، وسوف يفتتح كتابة التعازي في السجل المخصص لهذا الغرض.

وحول مسألة تنظيم الدفن أفاد ديوجاريك للصحفيين، بأنها لا تزال قيد الإعداد، واختتم حديثه قائلا :"إن عائلة الأمين العام الأسبق وممثلي صندوقه في جنيف هم من يتولون هذه المسالة ، وأعتقد أن المعلومات حول هذا الأمر ستظهر لاحقا".

المصدر: " نوفوستي"

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