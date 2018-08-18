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وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان

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وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان
AFP JOEL SAGET
كوفي عنان- أرشيف
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توفي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان عن عمر يناهز 80 عاما، حسبما أعلنت مؤسسة عنان الخيرية اليوم على موقعها الرسمي.

وفارق عنان الحياة في أحد مستشفيات مدينة بيرن السويسرية في الساعات الأولى من صباح السبت، حسب وكالة "رويترز" عن مقربين له.

عنان دبلوماسي غاني من مواليد 1938، وتدرج في عدد من المناصب الدولية كان أهمها منصب الأمين العام السابع للأمم المتحدة سنة 1997، ومن ثم تم تكليفه موفدا خاصا للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا عام 2012.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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