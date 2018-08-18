رحيل رجل السلام وبطل الحقوق.. زعماء العالم ينعون كوفي عنان

أثارت وفاة كوفي عنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة صدى دوليا واسعا، وأعرب العديد من زعماء العالم ورؤساء المنظمات الدولية عن خالص مواساتهم وتعازيهم لعائلة عنان الراحل.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حسابه في "تويتر": "فرنسا تبجل ذكرى عنان، ولن ننسى أبدا نظرته الهادئة والحازمة وقوة نضاله".

Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’ONU et prix Nobel de la Paix, a quitté ce monde pendant la nuit. La France lui rend hommage. Nous n’oublierons jamais son regard calme et résolu, ni la force de ses combats. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 18 августа 2018 г.

وعبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان له نشر في حسابه على "تويتر" عن شكره للراحل على جهوده المضنية في سبيل السلام، مضيفا: "من جنيف وعبر أديس أبابا وصولا إلى نيويورك، شارك عنان بنشاط على مدار أكثر من نصف قرن وعلى جميع القارات في كافة التطورات الهامة وتحت وطأة تحديات الحاضر الملحة أمام السلام والنمو وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الفقر والتمييز العنصري".

وانضمت إلى التعازي رئيسة الوزراء البريطانية ، تيريزا ماي، التي أعربت عن حزنها على وفاة عنان، مشيرا إلى أنه كان "زعيما عظيما ومصلحا للأمم المتحدة، وقدم إسهاما من أجل جعل العالم الذي غادره مكانا أفضل من ذاك الذي ولد فيه".

Sad to hear of the death of Kofi Annan. A great leader and reformer of the UN, he made a huge contribution to making the world he has left a better place than the one he was born into. My thoughts and condolences are with his family. pic.twitter.com/P0SWagShJM — Theresa May (@theresa_may) 18 августа 2018 г.

ونشرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على حسابها في "إنستغرام" صورة تجمعها بكوفي عنان، وأرفقتها بتعليق وصفت فيه الراحل بأنه كان "رجل دولة بارزا في خدمة المجتمع الدولي.. سيفتقد العالم صوته".

وأضافت ميركل أن عنان كان "مثالا ومصدرا للإلهام بفضل أفكاره ومواقفه والكاريزما" للعديد من السياسيين.

وعبرت حكومة إسبانيا عن تعازيها العميقة لأرملة عنان وأطفاله ومنظمة الأمم المتحدة وجميع الرجال والنساء الذين ينعون وفاته، فيما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيس إن عنان كان "نصيرا عظيما للإنسانية".

ووصف الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس عنان بـ"الزعيم البعيد النظر الذي لا يمكن نسيان جهوده".

We lost Kofi Annan today, former UN Secretary General and Nobel Prize Laureate. He was a visionary leader, an inspiration for all of us to continue to work towards a more peaceful world. His efforts to reform the UN will not be forgotten. Heartfelt condolences to his family. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) 18 августа 2018 г.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ مؤبنا عنان: "الموت غيب أحد عمالقة عالمنا"، مضيفا أن "عنان أظهر كيف يمكن لإنسان أن يكون نصيرا عظيما للإنسانية وزعيما قويا في آن واحد".

Saddened to hear that Kofi Annan has passed away. His warmth should never be mistaken for weakness. Annan showed that one can be a great humanitarian and a strong leader at the same time. The UN and the world have lost one of their giants. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 18 августа 2018 г.

وقالت أودري أزوليه، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، إن عنان كان "حامي السلام ومجسدا له"، مشيدة بقناعة الراحل بوجوب تعزيز ثقافة السلام بما يتماشى مع مهام المنظمة الأممية.

ودعا رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إلى الحفاظ على "إرث وروح كوفي عنان"، مشيرا إلى أنه "ناضل من أجل الحد من المعانات والظلم في العالم كله وساهم في استعادة الثقة وإعادة بناء الجسور المدمرة".

ونعى رئيس غانا نانا أكوفو-أدو كوفي عنان ووصفه بـ"أحد أعظم مواطني بلاده".

وأصدر رئيس غانا أمرا بتنكيس العلم الوطني في البلاد وفي كافة بعثات غانا الدبلوماسية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل ولمدة أسبوع حدادا على وفاة عنان.

وقال نانا أكوفو-أدو في بيان له إن "كوفي عنان، الدبلوماسي الدولي المتمرس والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الذي يحظى باحترام شديد كان أول من شغل هذا المنصب المرموق من مواطني دول أفريقيا جنوب الصحراء. وكسب صيتا متميزا لبلدنا بهذا المنصب وعبر أدائه وسلوكه في الساحة الدولية".

وأضاف أن الراحل "كان مفعما بالإيمان في قدرة المواطن الغاني على رسم مساره نحو التقدم والرخاء".

المصدر: وكالات