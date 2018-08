رحيل رجل السلام وبطل الحقوق.. زعماء العالم ينعون كوفي عنان

Trauer um Kofi Annan, den früheren UN-Generalsekretär und Friedensnobelpreisträger, der im Alter von 80 Jahren gestorben ist. „In unserer heutigen Zeit, in der die gemeinsame Suche nach Lösungen globaler Probleme dringender ist denn je, wird uns Kofi Annans Stimme sehr fehlen“, sagt Kanzlerin Merkel – hier ein Foto von einer Begegnung der beiden aus dem Jahr 2010. --- In memory of Kofi Annan, former UN Sectretary-General and Nobel Peace Prize laureate, who has died at the age of 80. „In present times, when global problems need to be solved more than ever before, we will miss his voice a lot”, Chancellor Merkel says. The picture is dated 2010, during one of Annan’s visits to Berlin. #Annan

