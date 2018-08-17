دي ميستورا يحضّر لاجتماع حول سوريا الشهر المقبل

أعلنت ريم إسماعيل المتحدثة باسم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أن الأخير يعتزم عقد اجتماع حول سوريا يضم ممثلين عن الأطراف المعنية في منتصف سبتمبر القادم.

وقالت إسماعيل: "من المقرر عقد الاجتماع في منتصف سبتمبر تقريبا، ولكن لا يمكنني تأكيد أي تاريخ محدد للاجتماع"، كما لم تتطرق إلى المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع.

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وفي منتصف يوليو الماضي في جنيف، عقد الاجتماع الأول لممثلي البلدان الضامنة، لمناقشة سبل تنفيذ آلية لجنة تعديل الدستور السوري.

وفي نهاية يوليو وبعد اجتماع أستانا 10، صرح دي ميستورا بأنه يعتزم عقد اجتماع جديد منتصف سبتمبر حول تشكيل اللجنة الدستورية.

المصدر: نوفوستي