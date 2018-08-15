واشنطن تعتقد أن صحفيا أمريكيا مفقودا في سوريا لا يزال حيا

أعربت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقادها بأن الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، لا يزال على قيد الحياة، بعد مرور 6 سنوات على اختفائه في سوريا حيث يعتقد أنه محتجز هناك.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في الذكرى السنوية السادسة لاختفائه في ظروف غامضة "نعتقد أنه على قيد الحياة".

وأضافت: "ما زلنا نشعر بقلق عميق حول حالته، ونعمل بجهد من أجل إعادة أوستن تايس إلى الوطن".

ولم تعط ناورت أي تفاصيل حول كيفية وصول الولايات المتحدة إلى هذا الاستنتاج أو عن مكان احتجازه والجهة التي تحتجزه.

وعمل تايس مصورا حرا لصالح عدد من المؤسسات الإعلامية مثل "وكالة الصحافة الفرنسية" و"ماكلاتشي نيوز" و"الواشنطن بوست" و"سي بي إس" وغيرها قبل احتجازه عند نقطة تفتيش قرب دمشق في 14 أغسطس 2012.

وظهر الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية معصوب العينين بين مجموعة من المسلحين غير المعروفين في تسجيل فيديو بث لاحقا.

ومنذ ذلك الوقت لم ترشح أي معلومات رسمية حول ما إذا كان حيا أم لا.

المصدر: أ ف ب