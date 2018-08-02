تهديد إيراني جديد بإغلاق مضيق هرمز أمام النفط الخليجي

حذر قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادی من أن مضيق هرمز لن يكون آمنا لمن وصفهم بأنهم "يستخدمون أموال النفط المار عبره لتهديد أمن إيران".

وأشار خانزادی في تصريح صحفي أمس الأربعاء إلى أن الحظر الذي تهدد واشنطن بفرضه على النفط الإيراني، سيتسبب في تعطيل التعاون على الساحة الدولية، كما سيؤثر في المهمة التي تتولاها البحرية الإيرانية لضمان أمن مضيق هرمز.

وقال: "إذا كانت أموال النفط في هذه المنطقة تذهب إلى جيوب من يهددون شعب إيران فهذا سيؤثر بالتأكيد على طريقة تشغيل مضيق هرمز".

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وكانت طهران قد هددت أكثر من مرة وعلى لسان كبار مسؤوليها بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية في حال إقدام واشنطن على حظر صادرات النفط الإيراني، بينما أكدت الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة عزمهم على تأمين حرية الملاحة في المضيق، محذرين إيران من مغبة إغلاقه.

المصدر: إرنا