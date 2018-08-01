الكويت: لدول الخليج خطط جاهزة في حال إغلاق مضيق هرمز

ذكر وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي، بخيت الرشيدي، أن دول الخليج مستعدة لاحتمال إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران.

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وقال الرشيدي، في تصريح صحفي أدلى به أثناء تفقده محطة الزور الجنوبية، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول احتمال إغلاق مضيق هرمز: "لدول الخليج خطط جاهزة للتنفيذ في حالات الطوارئ".

وفي 8 مايو أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات التي تم رفعها سابقا بموجب هذه الصفقة، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات تقييدية جديدة بحق الجمهورية الإسلامية.

كما أوضح ترامب أن بلاده ستعيد العقوبات الثانوية، أي تلك التي تستهدف الدول المتعاونة اقتصاديا مع إيران.

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وأكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في وقت سابق من يوليو الجاري، أن قائمة هذه الإجراءات تشمل فرض حظر على شراء النفط الإيراني، مهددا بأن الولايات المتحدة ستطبق عقوبات بحق كل الدول التي ستواصل شراء النفط الإيراني.

وردا على هذه التهديدات تعهدت إيران، على لسان كبار مسؤوليها السياسيين والعسكريين، بأنها لن تسمح، من خلال إغلاق مضيق هرمز، لأي جهة أخرى بتصدير النفط من الخليج العربي حال تطبيق الولايات المتحدة عقوباتها.

المصدر: كونا + وكالات