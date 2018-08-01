 
مباشر

الكويت: لدول الخليج خطط جاهزة في حال إغلاق مضيق هرمز

أخبار العالم العربي

الكويت: لدول الخليج خطط جاهزة في حال إغلاق مضيق هرمز
Reuters Heinz-Peter Bader
زير النفط والكهرباء والماء الكويتي، بخيت الرشيدي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kldz

ذكر وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي، بخيت الرشيدي، أن دول الخليج مستعدة لاحتمال إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران.

إقرأ المزيد
حسن روحاني روحاني: لا نسعى لتوتير الوضع لكننا لن نتخلى عن صادراتنا النفطية

وقال الرشيدي، في تصريح صحفي أدلى به أثناء تفقده محطة الزور الجنوبية، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول احتمال إغلاق مضيق هرمز: "لدول الخليج خطط جاهزة للتنفيذ في حالات الطوارئ".

وفي 8 مايو أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات التي تم رفعها سابقا بموجب هذه الصفقة، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات تقييدية جديدة بحق الجمهورية الإسلامية.

كما أوضح ترامب أن بلاده ستعيد العقوبات الثانوية، أي تلك التي تستهدف الدول المتعاونة اقتصاديا مع إيران.

إقرأ المزيد
السفير الروسي لدى إيران، ليفان جاغاريان موسكو: إيران ستتخذ إجراءات نشطة من أجل التصدي للتهديدات الأمريكية

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في وقت سابق من يوليو الجاري، أن قائمة هذه الإجراءات تشمل فرض حظر على شراء النفط الإيراني، مهددا بأن الولايات المتحدة ستطبق عقوبات بحق كل الدول التي ستواصل شراء النفط الإيراني.

وردا على هذه التهديدات تعهدت إيران، على لسان كبار مسؤوليها السياسيين والعسكريين، بأنها لن تسمح، من خلال إغلاق مضيق هرمز، لأي جهة أخرى بتصدير النفط من الخليج العربي حال تطبيق الولايات المتحدة عقوباتها.

المصدر: كونا + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المنظومة الروسية S400 من الداخل