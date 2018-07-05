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البحرية الأمريكية ردا على التهديد الإيراني: سنحمي حرية الملاحة عبر مضيق هرمز

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البحرية الأمريكية ردا على التهديد الإيراني: سنحمي حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
Reuters Hamad I Mohammed
حاملة طائرات أمريكية تعبر مضيق هرمز
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صرح الجيش الأمريكي بأن بحريته تضمن حرية الملاحة وانسيابية التجارة بعد أن هددت إيران بمنع مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز إذا حظرت واشنطن مبيعاتها النفطية.

وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية في الجيش الأمريكي "توفر الولايات المتحدة وشركاؤها الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقف معا على أهبة الاستعداد لضمان حرية الملاحة والانسيابية للتجارة الحرة بما يسمح به القانون الدولي".

وكان القيادي في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل كوثري هدد بإغلاق مضيق هرمز، الذي يصل الخليج العربي بخليج عمان، في حال قررت الولايات المتحدة عرقلة توريدات النفط الإيراني.

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صورة من الأرشيف الحرس الثوري الإيراني يهدد بإغلاق مضيق هرمز

المصدر: رويترز

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