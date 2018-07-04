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الحرس الثوري الإيراني يهدد بإغلاق مضيق هرمز

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الحرس الثوري الإيراني يهدد بإغلاق مضيق هرمز
Reuters Raheb Homavandi
صورة من الأرشيف
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هدد القيادي في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل كوثري بإغلاق مضيق هرمز في حال قررت الولايات المتحدة عرقلة توريدات النفط الإيراني.

ونقلت وكالة "نادي المراسلين الشباب" (YJC) الإيرانية للأنباء عن كوثري قوله: "في حال كانوا يريدون إيقاف الصادرات النفطية الإيرانية، نحن لن نسمح بمرور أي شحنة نفط عبر مضيق هرمز".

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ويأتي ذلك بعد إعلان الخارجية الأمريكية أن واشنطن تسعى لتقليص الإيرادات النفطية الإيرانية إلى الصفر.

وسبق للرئيس الإيراني حسن روحاني أن علق خلال زيارته لفيينا على هذا الإعلان الأمريكي، وقال إن الولايات المتحدة "لم تفكر في عواقب" هذه الخطوة. كما أعلن قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري قاسم سليماني أن طهران مستعدة لعرقلة صادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: وكالة YJC

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