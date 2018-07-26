باكستان تعلن تعطل النظام الإلكتروني للتصويت في الانتخابات التشريعية

أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية، اليوم الخميس، أن النظام الإلكتروني الذي يحوي نتائج الانتخابات التشريعية، تعطل عقب انتهاء عملية التصويت أمس الأربعاء، مستبعدة وجود "مؤامرة".

وقال أمين عام لجنة الانتخابات الباكستانية، بابار يعقوب، في تصريحات صحفية أدلى بها للرد على الانتقادات الموجهة للجنة بسبب عدم إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، قال إن النظام الإلكتروني تعطل بعد فترة وجيزة من بداية إدخال موظفي الصناديق الانتخابية البيانات.

وتعليقا على ما بثته المحطات التلفزيونية بشأن النتائج الأولية للانتخابات، أكد يعقوب أن لجنة الانتخابات لم تنشر بعد النتائج الرسمية.

وذكر أن الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات ستتخذ عند إعلان النتائج، الخطوات اللازمة بخصوص الطعون التي قد تقدمها حول وجود أي تلاعب بالعملية الانتخابية، دون أن يذكر موعدا محددا لإعلان النتائج الرسمية.

وشهدت باكستان يوم أمس الأربعاء، عملية اقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الوطني (البرلمان الاتحادي) ومجالس الأقاليم (البرلمانات الإقليمية).

وأظهرت النتائج الأولية، التي أعلنتها قناة "بي تي في" الحكومية، تقدم حزب "حركة إنصاف" المعارضة بزعامة بطل الكريكيت السابق، عمران خان، بحصوله على أكثر من 100 مقعد في البرلمان، من أصل 269.

وحسب النتائج ذاتها فإن حزب "الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف"، بزعامة، شهباز شريف، الذي فاز بانتخابات 2013، خسر ما يقرب من 100 مقعد في هذه الانتخابات.

ويتولى المجلس الوطني مهمة التشريع بالبلاد، في حين يفوز بمنصب رئيس الوزراء، رئيس الحزب الأكثر نيلا للأصوات، إلا أنه يتعين عليه نيل الدعم من 172 عضوا في المجلس الوطني لتشكيل الحكومة.

المصدر: وكالات