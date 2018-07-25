بدء التصويت في الانتخابات العامة بباكستان

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم في باكستان، وتوجه الناخبون للإداء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية العامة، لاختيار 272 نائبا لفترة خمس سنوات.

ويملك حق التصويت، حوالي 106 ملايين ناخب باكستاني. ويرى الخبراء والمراقبون، أن هذه الانتخابات ستشهد تنافسا حادا بين مؤيدي لاعب الكريكت السابق، عمران خان، وحزب رئيس الوزراء السابق المعتقل، نواز شريف.

وتشير معظم التوقعات إلى أن أي قوة سياسية في باكستان لن تتمكن من إحراز فوز حاسم، وستضطر الأحزاب الفائزة لتشكيل حكومة ائتلافية.

وتشير بعض التوقعات إلى تقدم طفيف لحزب حركة الإنصاف بزعامة خان، على حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، جناح نواز شريف.

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ونشر الجيش الباكستاني مئات آلاف الجنود في مختلف أنحاء البلاد اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء، لمراقبة مراكز الاقتراع في هذه الانتخابات التي يقول محللون إن كل الاحتمالات فيها ورادة.

المصدر: وكالات