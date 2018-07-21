الطائفة الأحمدية في باكستان تقاطع الانتخابات رفضا لـ"التمييز"

أعلنت الطائفة الأحمدية في إقليم البنجاب بباكستان، مقاطعة الانتخابات المقررة يوم 25 يوليو بسبب ما تصفه بقوانين تمييز تستهدف طائفتهم التي تمثل أقلية في البلاد.

وذكرت وكالة "رويتر"، أن قوانين الانتخابات الباكستانية تقضي بإدراج أتباع الطائفة الأحمدية في قائمة منفصلة لتسجيل الناخبين تصنفهم على أنهم غير مسلمين.

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ويعتبر أفراد الطائفة الأحمدية أنفسهم مسلمين لكن ادعاء الزعيم المؤسس للطائفة في عام 1889 الميرزا غلام أحمد النبوة يعتبر في نظر الكثير من المسلمين خروجا على الدين الإسلامي.

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وبموجب القانون الباكستاني يحظر عليهم إطلاق لفظ مسجد على أماكن عبادتهم أو توزيع مطبوعات دينية أو تلاوة القرآن أو تبادل التحية الإسلامية التقليدية وهي إجراءات يقول أفراد الطائفة إنها تجعل أنشطتهم اليومية محظورة وتضعهم تحت طائلة القانون.

المصدر: رويترز