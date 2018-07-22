كوبا تتراجع "درجة واحدة" عن طموحها التاريخي

حافظ الحزب الشيوعي الكوبي في دستور البلاد الجديد على موقعه قوة سياسية حاكمة في كوبا، وتبنّى تحقيق الاشتراكية هدفا للأمة الكوبية، معلنا التخلي عن هدف تحقيق الشيوعية في كوبا.

تبنت كوبا مسودة دستورها الجديد الذي يعكس التغييرات السياسية والاقتصادية، التي يمكنها جعل النظام الاشتراكي قابلا للاستمرار، رغم بقاء نظام الحزب الواحد القائد للدولة والمجتمع.

ويعترف الدستور الجديد بالملكية الخاصة في كوبا، وهو أمر ظل الحزب الشيوعي الكوبي لفترة طويلة، يصفه بأنه من مخلفات الرأسمالية.

ويمنح الدستور الجديد الصفة الشرعية للمشاريع التجارية الصغيرة التي انتعشت في أعقاب إصلاحات السوق في كوبا.

ويحدد الدستور الجديد عمر رئيس الدولة ومدة فترات الرئاسة، وينص على ضرورة أن يكون عمر الرئيس دون 60 عاما عند توليه منصبه لأول مرة، وألا تتجاوز فترات رئاسته ولايتين متعاقبتين مدة كل منها خمس سنوات.

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وتنازل راؤول كاسترو عن منصب الرئاسة في البلاد لميغيل دياز كانيل، ليحتفظ لنفسه برئاسة الحزب الشيوعي حتى 2021 ورئاسة لجنة التعديل الدستوري.

المصدر: رويترز