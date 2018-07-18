خليفة راؤول كاسترو يؤكد التزام كوبا بالاشتراكية رغم التعديلات الدستورية المرتقبة

أكد الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، أن التعديلات المرتقبة على دستور بلاده الاشتراكية لن تدفع بها إلى أحضان الرأسمالية.

وقال دياز كانيل، البالغ من العمر 58 عاما في خطاب توجه به إلى شعبه: "في كوبا، لن يكون هناك انتقال إلى الرأسمالية، أو امتيازات لمن يريدون بألف طريقة وطريقة إبعادنا عن تاريخ (...) من السياسات الثورية".

وأضاف الرئيس مخاطبا الجماهير المحتشدة: "توقعوا منا ببساطة جهودا وقرارات تهدف إلى النضال والاتحاد... والانتصار".

وتأتي كلمة الرئيس الكوبي بالتزامن مع توقع إقرار تعديلات دستورية في كوبا، تؤدي إلى الاعتراف بالملكيات الخاصة وباقتصاد السوق، مع تمسك الدولة بالاشتراكية، التي تؤمن رعاية صحية للجميع وتمنع التفاوت الكبير في الثروات.

وسيبقي التعديل الدستوري، الذي يُتوقع إقراره سريعا، وسائل الإنتاج الأساسية بيد السلطة المركزية، إلا أنه سيسمح بالاستثمارات الأجنبية باعتبارها محفزا قويا للنمو، بحسب وثيقة نشرتها السبت صحيفة "غرانما" الحكومية.

وأُقر الدستور الكوبي الحالي عام 1976 وقد جرى تعديله مذّاك ثلاث مرات.

وتأتي التعديلات الدستورية المقترحة بعد ثلاثة أشهر من تولي دياز كانيل، الزعيم المحلي السابق، الرئاسة خلفا للأخوين الثوريين فيدل وراؤول كاسترو، اللذين حكما الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي طوال ستين عاما تقريبا.

وبحسب التعديل الدستوري فإن مجلس الوزراء الذي يشكل فعليا حكومة الجزيرة "سيخضع لإدارة رئيس الوزراء"، في عودة للنظام الذي كان قائما قبل العام 1976، تاريخ إقرار الدستور الحالي.

المصدر: أ ف ب