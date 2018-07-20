روسيا ترفض جعل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قاضيا حاكما بأمره

أعلن ألكسندر شولغين مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الجمعة، أن موسكو لن تعترف تحت أي ظرف من الظروف، بالقرار المتفرد لعدد من الدول توسيع تفويض هذه المنظمة.

إقرأ المزيد

وقال شولغين على أثير قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لن نمرر هذا القرار تحت أي ظرف من الظروف، وسنبذل قصارى جهدنا لتصحيح هذا الوضع الشاذ وغير الطبيعي".

وأكد الدبلوماسي الروسي، أن موسكو تعتبر هذا القرار غير شرعي، لأنه ينتهك بوقاحة اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (CWC)، وتعتمده أقلية متفردة من الدول الأعضاء في اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

واختتم بالقول: "إذا لم نصحح هذا الوضع، وكما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فإن أيام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) ستكون معدودة، وعلى الأقل لناحية الحفاظ على طابعها العالمي الفريد حقا".

وفي الـ27 من يونيو 2018 خلال الدورة الاستثنائية لمؤتمر الدول المشاركة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، تم النظر في اقتراح بريطاني غريب يدعو لتوسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتحويلها إلى حكم وقاض حاكم بأمره في نفس الوقت.

وخلال التصويت، أيدت 82 دولة هذا المشروع الهجين، فيما صوتت 24 دولة ضده، وهكذا أعطيت المنظمة حق تحديد مستخدمي ومطلقي المواد الكيميائية السامة بعد أن كان هذا الحق في السابق من اختصاص المحاكم الدولية ومجلس الأمن حصرا.

وستدخل هذه التغييرات الغريبة على اختصاصات الوكالة وصلاحياتها حيز التنفيذ بعد الدورة القادمة للمؤتمر، المقرر عقدها في نوفمبر 2018.

المصدر: تاس