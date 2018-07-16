السفارة الروسية بواشنطن تبذل قصارى جهدها لحماية حقوق بوتينا

أكدت السفارة الروسية في واشنطن أنها تدرس ملابسات اعتقال المواطنة الروسية ماريا بوتينا في الولايات المتحدة وتبذل كل الجهود لحماية حقوقها.

وجاء في بيان صادر عن السفارة: "نحن على اتصال مع السلطات الأمريكية، ونسعى للحصول على إمكانية تواصل المسؤولين القنصليين مع المواطنة الروسية بهدف حماية حقوقها المشروعة".

من جانبه، نفى محامي المواطنة الروسية نيل دريسكول قيام موكلته بأي نشاط يهدف إلى التأثير على السياسة الأمريكية. وقال إن "ماريا بوتينا ليست عميلة الاتحاد الروسي، وهي موجودة في الولايات المتحدة بتأشيرة دخول دراسية وتخرجت قبل فترة في الجامعة الأمريكية بواشنطن وحصلت على درجة الماجيستر في مجال العلاقات الدولية"، مشيرا إلى أنها حصلت على تصريح عمل.

وأضاف أن الاتهامات المنسوبة إليها مبالغ فيها.

كوساتشوف: اعتقال المواطنة الروسية قد يكون رد فعل على قمة بوتين – ترامب

وتعليقا على نبأ اعتقال المواطنة الروسية، قال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، إنه "لم يتفاجأ" بذلك، مشيرا إلى أن "الآلة المعادية لروسيا تبدي مقاومة بشتى الوسائل".

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وأضاف أن ذلك "قد يكون رد فعل آلة الصقور الأمريكيين في أجهزة القوة، والتي خرجت عن السيطرة، على نتائج القمة (بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب)".

وأشار إلى أنه على الجانب الأمريكي أن يبلغ السلطات الروسية رسميا باعتقال المواطنة الروسية، ولكن حتى الآن من غير الواضح ما إذا قام الأمريكيون بذلك أم لا.

هذا، وقد أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الاثنين عن اعتقال المواطنة الروسية ماريا بوتينا التي وجهت إليها تهمة ممارسة نشاط عميل أجنبي لصالح روسيا من دون تسجيل رسمي لدى الوزارة.

المصدر: وكالات