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اعتقال مواطنة روسية في الولايات المتحدة كعميلة "لصالح روسيا"

أخبار العالم

اعتقال مواطنة روسية في الولايات المتحدة كعميلة
Reuters Leah Millis
وزارة العدل الأمريكية (صورة من الأرشيف)
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال المواطنة الروسية ماريا بوتينا واتهمتها بأنها "كانت تعمل لصالح روسيا" كعميل أجنبي.

وجاء في بيان وزارة العدل الأمريكية أن المواطنة الروسية "كانت تنشط كعميل لروسيا على أراضي الولايات المتحدة، وكانت تسعى لتجنيد مواطنين أمريكيين وحصلت على إمكانية الوصول إلى منظمات تؤثر على السياسات الأمريكية بهدف تفعيل المصالح الروسية".

وحسب البيان، كانت المواطنة تعمل "لصالح مسؤول رفيع في الحكومة الروسية، تولى في وقت لاحق منصبا هاما في البنك المركزي الروسي". وأشارت الوزارة إلى أن هذا المسؤول مدرج على قامة العقوبات الأمريكية ضد روسيا منذ أبريل عام 2018.

وأضافت وزارة العدل أن ماريا بوتينا (29 عاما) كانت موجودة على الأراضي الأمريكية بتأشيرة دخول دراسية ومارست نشاطها لصالح روسيا دون أن تسجل نفسها كعميل أجنبي لدى الوزارة.

وقد تواجه المواطنة الروسية حسب القوانين الأمريكية عقوبة بالسجن 5 سنوات. وستنظر محكمة مقاطعة كولومبيا في قضيتها يوم 18 يوليو. وحتى ذلك اليوم ستبقى المواطنة قيد الاعتقال.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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