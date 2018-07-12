"زوج" رئيس وزراء لوكسمبورغ في صورة مع زوجات زعماء الناتو

لم يتردد "زوج" رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل، المثلي، في التقاط صورة تذكارية جماعية مع زوجات عدد من زعماء العالم، أثناء لقائهن في حفل قرب بروكسل.

وجمعت صورة فوتوغرافية زوجات عدد من زعماء دول الناتو، أثناء لقائهن في حفل موسيقي ببلدة واترلو، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي ببروكسل.

وتظهر الصورة، أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي، وسيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، وبريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي، وأميلي ديربودرينغين زوجة رئيس الوزراء البلجيكي، وإنغريد شولرود زوجة الأمين العام لحلف الناتو، ومالغورزاتا سوشاكيا زوجة رئيس المجلس الأوروبي، وزوج رئيس وزراء لوكسمبورغ غوتييه ديستنيه.

المصدر: وكالات